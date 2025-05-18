نعيم قاسم في ذكرى رئيسي: حمل فلسطين في قلبه

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أكد نائب لحزب الله، الشيخ ، أن الراحل كان إنسانًا عظيمًا وقيمة كبيرة للجمهورية الإسلامية، مشددًا على أن مسيرته في مختلف المناصب التي تسلّمها جسّدت روح العطاء والالتزام بقضايا الأمة.وجاءت كلمة خلال فعالية إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه، حيث أشاد بسيرة الرئيس الراحل، واصفًا إياه بأنه "رجل مقاومة وقضية، وكانت في قلبه".وقال قاسم: "لنا الشرف أن نكون في إلى جانب فلسطين ولبنان وإيران وكل المقاومين الشرفاء في منطقتنا".