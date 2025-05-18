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لبنان

نعيم قاسم في ذكرى رئيسي: حمل فلسطين في قلبه

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:08
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 أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان إنسانًا عظيمًا وقيمة كبيرة للجمهورية الإسلامية، مشددًا على أن مسيرته في مختلف المناصب التي تسلّمها جسّدت روح العطاء والالتزام بقضايا الأمة.
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وجاءت كلمة قاسم خلال فعالية إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، حيث أشاد بسيرة الرئيس الراحل، واصفًا إياه بأنه "رجل مقاومة وقضية، وكانت فلسطين في قلبه".

وقال قاسم: "لنا الشرف أن نكون في جبهة المقاومة إلى جانب فلسطين ولبنان وإيران وكل المقاومين الشرفاء في منطقتنا".

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