عون تابع من روما مسار الانتخابات: آمل في أن يُقبل أبناء البقاع وبيروت على صناديق الاقتراع

تابع رئيس الجمهورية من مسار الانتخابات في مرحلتها الثالثة، وأمل في أن يُقبل أبناء وبيروت على صناديق الاقتراع ليختاروا ممثليهم عن قناعة وحرية ومسؤولية.

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