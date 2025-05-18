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لبنان

ايهاب حماده: دورنا في حزب الله كان رعاية التوافق

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:15
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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة بعد الادلاء بصوته في الهرمل: "دورنا في حزب الله كان رعاية التوافق لأننا ننظر الى هذه البيئة على أنها أشرف الناس".
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