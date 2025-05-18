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لبنان

سرايا زحلة على موعد مع الحجار… الاستعدادات تكتمل

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:21
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 تجري الاستعدادات امام سرايا زحلة لاستقبال وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار.
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يذكر ان المدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله وصلا منذ بعض الوقت الى سرايا زحلة للاجتماع مع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده. (الوكالة الوطنية)
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