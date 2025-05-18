سرايا زحلة على موعد مع الحجار… الاستعدادات تكتمل

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تجري الاستعدادات امام سرايا لاستقبال والبلديات العميد .يذكر ان لامن الدولة اللواء الركن والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله وصلا منذ بعض الوقت الى سرايا زحلة للاجتماع مع محافظ القاضي . (الوكالة الوطنية)