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لبنان

شحاده يدلي بصوته في بيروت

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:30
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أدلى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحاده بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية في ثانوية رأس بيروت، مؤكداً أنه شارك في هذا الاستحقاق دعماً لبيروت التي تستحق الأفضل لأبنائها. 
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كما أشار الى أن بيروت تحتاج الى مجلس بلدي قوي يخدم المدينة، لافتاً الى أن "الاقتراع واجب للحفاظ على الديموقراطية ويساهم في بناء الأوطان". (الوكالة الوطنية)
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