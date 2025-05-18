شحاده يدلي بصوته في بيروت

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أدلى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحاده بصوته في والاختيارية في ثانوية ، مؤكداً أنه شارك في هذا الاستحقاق دعماً لبيروت التي تستحق الأفضل لأبنائها.كما أشار الى أن تحتاج الى مجلس بلدي قوي يخدم المدينة، لافتاً الى أن "الاقتراع واجب للحفاظ على الديموقراطية ويساهم في بناء الأوطان". (الوكالة الوطنية)