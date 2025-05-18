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لبنان

بالفيديو والصور.. "مخالفات إنتخابية" في بيروت والبقاع

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:38
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رصدت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات "LADE"، مجموعة من المخالفات داخل عدد من مراكز الإقتراع في بيروت والبقاع.
 
 
ونشرت الجمعية لقطات وصور تظهر المخالفات لاسيما في عرسال وبيروت وشعث.
 
 
وبحسب الجمعية، فإن مندوباً من لائحة "لأجل عرسال"، سلم أحد الناخبين ورقة الاقتراع خلف العازل، ما يشكل خرقاً لسرية الاقتراع وضغطاً على الناخبين.
 
 
أيضاً، قامت ناخبة بالاقتراع بالنيابة عن ناخبة أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغرقة رقم 5 بمدرسة شعث الرسمية - حي الجامع.
 
 
أيضاً، رُصد خرق لسرية الاقتراع في عدد من المراكز في بيروت منها ثانوية ليسيه عبد القادر، وثانوية جبران تويني، كما حصلت مخالفة من النوع نفسه في مدرسة جواهر الأدب - عرسال.
 
 
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