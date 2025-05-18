بالفيديو والصور.. "مخالفات إنتخابية" في بيروت والبقاع

مندوب لائحة "لأجل عرسال" يسلّم أحد الناخبين ورقة الاقتراع خلف المعزل، ما يشكّل خرقًا لسرية الاقتراع وضغطًا على الناخبين.#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/dbHqliGcrw
— LADE (@LADELEB) May 18, 2025
مندوب لائحة "لأجل عرسال" يسلّم أحد الناخبين ورقة الاقتراع خلف المعزل، ما يشكّل خرقًا لسرية الاقتراع وضغطًا على الناخبين.#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/dbHqliGcrw
ناخبة تقترع بالنيابة عن ناخبة أخرى من ذوي الإعاقة في الغرفة رقم 5 في مدرسة شعت الرسمية - حي الجامع.#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/xEBlj4v2Kn
— LADE (@LADELEB) May 18, 2025
ناخبة تقترع بالنيابة عن ناخبة أخرى من ذوي الإعاقة في الغرفة رقم 5 في مدرسة شعت الرسمية - حي الجامع.#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/xEBlj4v2Kn
خرق سرية الاقتراع في عدد من المراكز.#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/K0OFSvsCDq
— LADE (@LADELEB) May 18, 2025
خرق سرية الاقتراع في عدد من المراكز.#البلدية_نص_البلد pic.twitter.com/K0OFSvsCDq