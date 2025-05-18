باسيل: "زحلة عاصمة الكثلكة وواجبنا نحافظ عكل أبنائها"

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كتب رئيس على "إكس":عاصمتنا كلّنا، وزحلة المتنوعة بتبقى عاصمة الكثلكة بالشرق، واجبنا نحافظ على كل ابناءها وما حدا بيقدر يلغي حدا من معادلتها وتكوينها، واليوم انشالله بتبرهن انّها دايمًا عروس وعرسها بتنوّعها وما حدا بيحتكرها.