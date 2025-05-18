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لبنان

باسيل: "زحلة عاصمة الكثلكة وواجبنا نحافظ عكل أبنائها"

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:43
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "إكس":
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بيروت عاصمتنا كلّنا، وزحلة المتنوعة بتبقى عاصمة الكثلكة بالشرق، واجبنا نحافظ على كل ابناءها وما حدا بيقدر يلغي حدا من معادلتها وتكوينها، واليوم انشالله بتبرهن انّها دايمًا عروس البقاع وعرسها الديمقراطي بتنوّعها وما حدا بيحتكرها.
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