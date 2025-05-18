الجيش: مواصلة التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي:"إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 16 أيار 2025 المتعلّق بالتدابير الأمنية الاستثنائية لمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من والاختيارية في محافظات والبقاع وبعلبك ، تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي إخلال بالأمن.في هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش في ومنطقة دورس 4 مواطنين لحيازتهم مسدسات حربية وكمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.تُحذّر قيادة الجيش المواطنين من افتعال إشكالات وإطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر، وتدعوهم إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات العملية ، وتُذكّر بقرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في المحافظات المذكورة حتى 20 /5 /2025.كما تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع المخلين بالأمن وتوقيفهم على الأراضي كافة".