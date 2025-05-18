سلام من مدرسة الفرير: ما يهمني تمثيل الجميع في المجلس البلدي كما يجب

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جال الدكتور سلام في مراكز الاقتراع في وتفقد سير العملية .وتمنى الرئيس سلام ردا على سؤال ان" ترتفع نسبة الإقتراع المنخفضة فهذه الفرصة الوحيدة لدى أهالي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية"، وناشدهم" الإقبال على التصويت بكثافة فبيروت بحاحة الى انماء في كل ما يتعلق بامورها الحياتية."واشار الرئيس سلام بأن" تاريخ المدينة يحافظ على التنوع وما يهمه هو ان يتمثل الجميع في كما يجب"، معتبرا أن" حاضنة للجميع وستبقى كذلك".وأشار الى انه" بعد انتهاء الانتخابات يجب اعادة النظر في كل الية انتخابات البلدية". (الوكالة الوطنية)