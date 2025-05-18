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لبنان

سلام من مدرسة الفرير: ما يهمني تمثيل الجميع في المجلس البلدي كما يجب

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:14
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جال رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  في مراكز الاقتراع في  مدرسة الفرير الجميزة وتفقد سير العملية الانتخابية.
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وتمنى الرئيس سلام ردا على سؤال ان" ترتفع  نسبة الإقتراع المنخفضة فهذه الفرصة الوحيدة لدى أهالي بيروت كي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية"، وناشدهم" الإقبال على التصويت بكثافة فبيروت  بحاحة الى انماء في كل ما يتعلق بامورها الحياتية."
واشار الرئيس سلام بأن" تاريخ المدينة يحافظ على التنوع وما يهمه هو  ان يتمثل الجميع في المجلس البلدي كما يجب"، معتبرا أن" بيروت حاضنة   للجميع وستبقى كذلك".
وأشار الى انه" بعد انتهاء الانتخابات يجب اعادة النظر في كل الية انتخابات البلدية". (الوكالة الوطنية)
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