مقارنة بين الـ2016 والـ2025.. هكذا كانت نسب الإقتراع في بيروت والبقاع

أصدرت والبلديات بيانات جديدة قارنت فيها نسب الإقتراع خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية في والبقاع، وذلك بين انتخابات الـ2016 وانتخابات الـ2025.

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وذكرت الوزارة أن هذه النسب تُظهر معدل الاقتراع لغاية الساعة 11 صباحاً على صعيد الدورتين الإنتخابيتين المذكورتين.

وفي ما يلي تفاصيل تلك البيانات:

1- بيروت:

- نسبة الإقتراع في الـ2016: 5.9%

- نسبة الإقتراع في الـ2025: 4.68

2- :

- نسبة الإقتراع في الـ2016: 12%

- نسبة الإقتراع في الـ2025: 12.59%

3- :

- نسبة الإقتراع في الـ2016: 11%

- نسبة الإقتراع في الـ2025: 10.36%

4- :

- نسبة الإقتراع في الـ2016: 13%

- نسبة الإقتراع في الـ2025: 11.62%

5-

- نسبة الإقتراع في الـ2016: 12%

- نسبة الإقتراع في الـ2025: 11.88%

6- :

- نسبة الإقتراع في الـ2016: 15%

- نسبة الإقتراع في الـ2025: 10.14%