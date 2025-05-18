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لبنان

مقارنة بين الـ2016 والـ2025.. هكذا كانت نسب الإقتراع في بيروت والبقاع

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:24
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أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بيانات جديدة قارنت فيها نسب الإقتراع خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت والبقاع، وذلك بين انتخابات الـ2016 وانتخابات الـ2025.
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وذكرت الوزارة أن هذه النسب تُظهر معدل الاقتراع لغاية الساعة 11 صباحاً على صعيد الدورتين الإنتخابيتين المذكورتين.
 
 
وفي ما يلي تفاصيل تلك البيانات:
 
1- بيروت:
 
- نسبة الإقتراع في الـ2016: 5.9%
- نسبة الإقتراع في الـ2025: 4.68
 
 
- نسبة الإقتراع في الـ2016: 12%
- نسبة الإقتراع في الـ2025: 12.59%
 
 
- نسبة الإقتراع في الـ2016: 11%
- نسبة الإقتراع في الـ2025: 10.36%
 
 
- نسبة الإقتراع في الـ2016: 13% 
- نسبة الإقتراع في الـ2025: 11.62%
 
 
- نسبة الإقتراع في الـ2016: 12%
- نسبة الإقتراع في الـ2025: 11.88%
 
 
- نسبة الإقتراع في الـ2016: 15%
- نسبة الإقتراع في الـ2025: 10.14%

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