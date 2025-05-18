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لبنان

لقاء بايراقداريان والمغربي: تعاون مشترك في مجالي الشباب والرياضة

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:27
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التقت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان خلال ترؤسها وفد لبنان إلى مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية في العاصمة المغربية الرباط، نظيرها  المغربي محمد مهدي بنسعيد.
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وناقش الوزيران بايراقداريان وبنسعيد سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وإقامة انشطة مشتركة في مجاليّ الشباب والرياضة، وتطوير التواصل بينهما.

وهنأت بايراقداريان نظيرها المغربي على تولّيه رئاسة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية، مقدرة "جهوده على ادارتها بنجاح". (الوكالة الوطنية)
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