لقاء بايراقداريان والمغربي: تعاون مشترك في مجالي الشباب والرياضة

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التقت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان خلال ترؤسها وفد إلى الشباب والرياضة للدول في العاصمة المغربية الرباط، نظيرها .وناقش الوزيران بايراقداريان وبنسعيد سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وإقامة انشطة مشتركة في مجاليّ الشباب والرياضة، وتطوير التواصل بينهما.وهنأت بايراقداريان نظيرها المغربي على تولّيه رئاسة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية، مقدرة "جهوده على ادارتها بنجاح". (الوكالة الوطنية)