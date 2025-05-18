عطل طارئ يوقف خدمة الزبائن في "أوجيرو"

افادت هيئة " " عبر "اكس" بانه" طرأ عطل في سنترال ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، و اكدت ان فرقها" تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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