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لبنان

عطل طارئ يوقف خدمة الزبائن في "أوجيرو"

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:31
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افادت هيئة "أوجيرو" عبر "اكس" بانه" طرأ عطل في سنترال الرميلة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، و اكدت ان فرقها" تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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