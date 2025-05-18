بالصور: مسيّرة تستهدف "رابيد" جنوبًا.. وإصابة جندي

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في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة "رابيد" بالقرب من حاجز للجيش على طريق بيت ياحون، حسب مندوبة " "، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينهم جريح للجيش.وأفادت المعلومات عن نجاة سائق سيارة الرابيد الذي استُهدف، في حين تحركت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف.