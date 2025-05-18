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لبنان

بالصور: مسيّرة تستهدف "رابيد" جنوبًا.. وإصابة جندي

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:59
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في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة "رابيد" بالقرب من حاجز للجيش على طريق بيت ياحون، حسب مندوبة "لبنان24"، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينهم جريح للجيش.
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وأفادت المعلومات عن نجاة سائق سيارة الرابيد الذي استُهدف، في حين تحركت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف.
 
من جانبه، أكّد الجيش تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل.
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