سكاف: اتركوا أهالي زحلة ينتخبون كما يريدون

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أكّدت رئيسة "الكتلة الشعبية" أنّها ضدّ الموقف وقررت أنّ اللائحتين تمثّلان معلنة دعم لائحة .وأضافت خلال الادلاء بصوتها: "أولويتنا هي مصلحة زحلة ولا يجب "عرض عضلات" فاتركوا أهالي زحلة ينتخبون كما يريدون".ودعت سكاف الجميع أن ينتخبوا بكثافة.