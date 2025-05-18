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لبنان

سكاف: اتركوا أهالي زحلة ينتخبون كما يريدون

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:21
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أكّدت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف أنّها ضدّ الموقف الرمادي وقررت أنّ اللائحتين تمثّلان زحلة معلنة دعم لائحة أسعد زغيب.
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وأضافت سكاف خلال الادلاء بصوتها: "أولويتنا هي مصلحة زحلة ولا يجب "عرض عضلات" فاتركوا أهالي زحلة ينتخبون كما يريدون".

ودعت سكاف الجميع أن ينتخبوا بكثافة.
 
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