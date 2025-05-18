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لبنان

وزير الداخلية من زحلة: العملية الانتخابية اليوم تتم بشكل ممتاز

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:39
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وصل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الى سرايا زحلة الحكومية، وسيعقد اجتماعا مع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده.
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وخلال تصريح له، أكد الحجار أن الاقتراع توقّف في 3 أو 4 مراكز لفترة قصيرة وتمّت المعالجة والأوضاع تحت السيطرة.

كما شدد على أن العملية الانتخابية اليوم تتم بشكل ممتاز والاشكالات الامنية التي حصلت في بعض المناطق بسيطة جدًا.
 
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