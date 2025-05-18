وزير الداخلية من زحلة: العملية الانتخابية اليوم تتم بشكل ممتاز

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وصل والبلديات العميد الى سرايا الحكومية، وسيعقد اجتماعا مع محافظ القاضي .وخلال تصريح له، أكد أن الاقتراع توقّف في 3 أو 4 مراكز لفترة قصيرة وتمّت المعالجة والأوضاع .كما شدد على أن العملية اليوم تتم بشكل ممتاز والاشكالات الامنية التي حصلت في بعض المناطق بسيطة جدًا.