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لبنان

بعد استهداف "رابيد" في الجنوب... بيان من الجيش

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:39
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل.
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