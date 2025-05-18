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لبنان

إطلاق نار على ماكينة انتخابية.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
18-05-2025 | 05:53
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن اطلاق نار من قبل مجهولين على الماكينة الانتخابية للائحة كامد اللوز للإنماء في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي .
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وحسب المعلومات أصيب المواطن جمال ديشون بجروح طفيفة وتدخل الجيش على الفور وعمل على ملاحقة مطلقي النار.
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