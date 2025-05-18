إطلاق نار على ماكينة انتخابية.. إليكم ما حصل

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أفادت مندوبة " " عن اطلاق نار من قبل مجهولين على الماكينة للائحة للإنماء في بلدة كامد اللوز في .وحسب المعلومات أصيب المواطن جمال ديشون بجروح طفيفة وتدخل الجيش على الفور وعمل على ملاحقة مطلقي النار.