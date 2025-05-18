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لبنان

عن غارة "بيت ياحون".. هذا ما أعلنته "الصحة"

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:02
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق بيت ياحون قضاء بنت جبيل أدت  إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما عسكري في الجيش اللبناني.
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وقبل قليل، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة "رابيد" بالقرب من حاجز للجيش على طريق بيت ياحون، حسب مندوبة "لبنان24".

وأفادت المعلومات عن نجاة سائق سيارة الرابيد الذي استُهدف، في حين تحركت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف.
 
من جانبه، أكّد الجيش تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - بنت جبيل.
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