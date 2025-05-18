عن غارة "بيت ياحون".. هذا ما أعلنته "الصحة"

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو بمسيرة استهدفت سيارة على طريق بيت ياحون أدت إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما عسكري في .

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وقبل قليل، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة "رابيد" بالقرب من حاجز للجيش على طريق بيت ياحون، حسب مندوبة " ".



وأفادت المعلومات عن نجاة سائق سيارة الرابيد الذي استُهدف، في حين تحركت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف.



من جانبه، أكّد الجيش تعرَّضَ أحد العسكريين إلى إصابة متوسطة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية من نوع رابيد عند حاجز بيت ياحون - .