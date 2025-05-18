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لبنان

عون يتحدث عن "خلل يُشوّه كلّ الانتخابات"!

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:13
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كتب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون عبر منصة "أكس":
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"‏يعيش اللبنانيون اليوم نتائج التجنيس العشوائي الذي فرض على لبنان في العام ١٩٩٤، والذي أخلّ بالتوازن الطائفي والديموغرافي فيه.

وسيبقى هذا الخلل يشوّه كل انتخابات تقوم على قانون يعتمد النظام الأكثري، ويضرب صحة التمثيل وعدالته".
                   
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