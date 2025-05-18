حبشي أدلى بصوته في بلدة الزرازير: للدفع نحو إدارة بلدية مسؤولة

أدلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" بصوته في والاختيارية، في مركز الاقتراع الكائن بلدية الزرازير – قضاء .

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وفي تصريح له بعد الاقتراع، شدّد على أن "الانتخابات البلدية في بلدات تحمل طابعًا عائليًا، وهي في الوقت نفسه فرصة حقيقية لممارسة الديموقراطية وتعزيزها".



وأكد أن"المشاركة في هذا الاستحقاق تعكس إرادة الناس في اختيار ممثليهم المحليين، وفي الدفع نحو إدارة بلدية مسؤولة تنبع من نبض المجتمع وهمومه اليومية".