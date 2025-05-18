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لبنان

حبشي أدلى بصوته في بلدة الزرازير: للدفع نحو إدارة بلدية مسؤولة

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:20
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 أدلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية، في مركز الاقتراع الكائن في دار بلدية الزرازير – قضاء بعلبك الهرمل.
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وفي تصريح له بعد الاقتراع، شدّد حبشي على أن "الانتخابات البلدية في بلدات البقاع الشمالي تحمل طابعًا عائليًا، وهي في الوقت نفسه فرصة حقيقية لممارسة الديموقراطية وتعزيزها".

وأكد أن"المشاركة في هذا الاستحقاق تعكس إرادة الناس في اختيار ممثليهم المحليين، وفي الدفع نحو إدارة بلدية مسؤولة تنبع من نبض المجتمع وهمومه اليومية".
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