بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"

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شهد أحد مراكز الانتخابات مشادة كلامية بين مراسلة حليمة طبيعة ونائب حزب شري.يأتي ذلك بد أن امتنع شري عن إعطاء أي تصريح للقناة، في حين رفضت طبيعة هذا الأمر وقالت له:" ما تعمل موقف على ظهري".