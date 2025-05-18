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لبنان

بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:28
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شهد أحد مراكز الانتخابات مشادة كلامية بين مراسلة قناة الجديد حليمة طبيعة ونائب حزب الله أمين شري.
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يأتي ذلك بد أن امتنع شري عن إعطاء أي تصريح للقناة، في حين رفضت طبيعة هذا الأمر وقالت له:" ما تعمل موقف على ظهري".
 
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