الزين تفقدت "المشروع البيئي النموذجي" عند مصب الأولي

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تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة عند مصب نهر الأولي شمال مدينة ، في إطار مواكبة للمشاريع النموذجية للإستدامة البيئية، موقع مشروع "التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة وتعزيز المساحات الخضراء ومعالجة وإعادة إستخدام المياه المبتذلة في الممرات المائية" والذي تنفذه للتنمية البشرية المستدامة تحت اشراف وزارة البيئة وبالشراكة مع بلدية صيدا والوكالة للتعاون والتنمية الدولية(AECID) ، تزامنًا مع دخول المشروع مرحلة تقييم الأثر البيئي .رافقت في الجولة رئيسة المؤسسة ، وحضر ممثل بلدية صيدا رئيس المصلحة الهندسية الدكتور زياد حكواتي ومدير البحث والتطوير في مؤسسة المهندس والمنسق الفني للبرنامج البيئي في المؤسسة ومدير المشروع المهندس جهاد عاكوم ، ومديرة مكتب الزين الأستاذة جمال .واستمعت الزين والحضور من عاكوم الى شرح حول أهداف المشروع، ومنهجيته، ومراحله التنفيذية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. فضلاً عن أن موقع المشروع سيكون مساحة مفتوحة للجميع عند ملتقى النهر بالبحر.وأكدت الزين خلال الجولة أهمية المشروع، مشيدةً "باستخدام حلول مستدامة ومتكاملة تجمع بين البنية التحتية البيئية والوظائف البيئية والإجتماعية خاصةً في المدن الساحلية كمدينة صيدا"، مقدمة بعض التوصيات الداعمة للمشروع وأبرزها: ضرورة تعزيز إشراك والأكاديمي في المشروع، وتوسيع نطاق المبادرات الهادفة إلى حماية الساحلية، وتكثيف الجهود التوعوية حول أهمية الحلول القائمة على الطبيعة كأداة فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي".وهذه الزيارة تعدّ خطوة نوعية في تأكيد الشراكة بين والمجتمع المدني في تبنّي مسارات تنموية بيئية مبتكرة، تمهيدًا لإدراج هذا المشروع كنموذج وطني للتكيف المناخي وإعادة تأهيل المناطق الساحلية في .