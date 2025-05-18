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لبنان

الزين تفقدت "المشروع البيئي النموذجي" عند مصب الأولي

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:59
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تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين عند مصب نهر الأولي شمال مدينة صيدا، في إطار مواكبة وزارة البيئة للمشاريع النموذجية للإستدامة البيئية، موقع مشروع "التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة وتعزيز المساحات الخضراء ومعالجة وإعادة إستخدام المياه المبتذلة في الممرات المائية" والذي تنفذه مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة تحت اشراف وزارة البيئة وبالشراكة مع بلدية صيدا والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية(AECID) ، تزامنًا مع دخول المشروع مرحلة تقييم الأثر البيئي .
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رافقت الزين في الجولة رئيسة المؤسسة السيدة بهية الحريري، وحضر ممثل بلدية صيدا رئيس المصلحة الهندسية الدكتور زياد حكواتي ومدير البحث والتطوير في مؤسسة الحريري المهندس محمد الحريري والمنسق الفني للبرنامج البيئي في المؤسسة ومدير المشروع المهندس جهاد عاكوم ، ومديرة مكتب الوزيرة الزين الأستاذة جمانة جمال .

واستمعت الزين والحضور من عاكوم الى شرح حول أهداف المشروع، ومنهجيته، ومراحله التنفيذية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. فضلاً عن أن موقع المشروع سيكون مساحة مفتوحة للجميع عند ملتقى النهر بالبحر.

وأكدت الزين خلال الجولة أهمية المشروع، مشيدةً "باستخدام حلول مستدامة ومتكاملة تجمع بين البنية التحتية البيئية والوظائف البيئية والإجتماعية خاصةً في المدن الساحلية كمدينة صيدا"، مقدمة بعض التوصيات الداعمة للمشروع وأبرزها: ضرورة تعزيز إشراك المجتمع المحلي والأكاديمي في المشروع، وتوسيع نطاق المبادرات الهادفة إلى حماية النظم البيئية الساحلية، وتكثيف الجهود التوعوية حول أهمية الحلول القائمة على الطبيعة كأداة فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي".

وهذه الزيارة تعدّ خطوة نوعية في تأكيد الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في تبنّي مسارات تنموية بيئية مبتكرة، تمهيدًا لإدراج هذا المشروع كنموذج وطني للتكيف المناخي وإعادة تأهيل المناطق الساحلية في لبنان.
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