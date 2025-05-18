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لبنان

سليم عون: "التيار" لم يقطع التواصل مع أحد

Lebanon 24
18-05-2025 | 06:29
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أعلن النائب سليم عون، صباح اليوم، أن "التيار الوطني الحر لم يقطع التواصل مع أحد وقلنا إننا نمدّ يدنا للجميع".
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واعتبر أنّه "بخيارنا اليوم هناك أمل بأن تؤمّن النتائج تنوعاً ومصلحة زحلة هي بمجلس بلديّ يستطيع أن يعمل". 
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