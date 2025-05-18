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لبنان

في الفاكهة.. إشكال يشتعل بين مرشحين

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:00
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع خلاف بين مرشحين على المجلس البلدي في بلدة الفاكهة تطور إلى تشابك في الأيدي بين أنصار الطرفين.
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وحسب المعلومات، فقد تدخل الجيش لإنهاء الإشكال.
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