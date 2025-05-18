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لبنان

حاصباني عن انتخابات بلدية بيروت: قرار تنموي بعيد عن السياسة

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:13
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أدلى النائب غسان حاصباني بصوته في مركز اقتراع مدرسة الثلاثة أقمار في الجميزة، وردا على اسئلة الصحافيين قال: "ان تدني نسبة الاقبال على الاقتراع لغاية الساعة يعود الى النهار، نهار احد، ومن العادة ان الاقتراع يكون بطيئا ولكن سرعان ما يرتفع مع تقدم ساعات النهار، خاصة في المناطق ذات الاكثرية المسيحية".
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وقال:"علينا جميعا إعادة بناء بيروت العاصمة، الجامعة لكل اللبنانيين والتي تحظى بطابع خاص ولا تشبه اي مدينة اخرى. لذلك نتعاطى مع الانتخابات البلدية والاختيارية ليس كونها بلدية بل كمؤسسة قائمة بحد ذاتها لإدارة شؤون العاصمة وترتيب امور تنميتها". 

وأضاف: "ان القرار الذي اتخذناه هو قرار تنموي بعيد عن السياسة. واذا نجح هذا المجلس في لائحة تجمعنا جميعا، يجمع معه المجلس النيابي وفي حال إحتاجوا الى التشريع او الدعم تكون بجانبهم".

وتمنى حاصباني "الحفاظ على المناصفة والشراكة الكاملة لان بيروت تستحق"، مشددا  على ان "من يقوم بالتشطيب يهدف الى ضرب الشراكة والمناصفة".

وقال: "كنا على تواصل مع جميع الجهات، ونحن لا نريد تحدي احد، ونحن اليوم نمارس حقنا الديموقراطي في الانتخاب من اجل وحدة بيروت التي كان يدعو لها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري. فحرصا على هذه الشهادة وكل هذه التضحيات والالتزامات الوطنية نؤكد ثباتنا والتزامنا بهذه المقاربة".
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