حاصباني عن انتخابات بلدية بيروت: قرار تنموي بعيد عن السياسة

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وقال:"علينا جميعا إعادة بناء ، الجامعة لكل اللبنانيين والتي تحظى بطابع خاص ولا تشبه اي مدينة اخرى. لذلك نتعاطى مع والاختيارية ليس كونها بلدية بل كمؤسسة قائمة بحد ذاتها لإدارة شؤون العاصمة وترتيب امور تنميتها".وأضاف: "ان القرار الذي اتخذناه هو قرار تنموي بعيد عن السياسة. واذا نجح هذا المجلس في لائحة تجمعنا جميعا، يجمع معه المجلس النيابي وفي حال إحتاجوا الى التشريع او الدعم تكون بجانبهم".وتمنى "الحفاظ على المناصفة والشراكة الكاملة لان تستحق"، مشددا على ان "من يقوم بالتشطيب يهدف الى ضرب الشراكة والمناصفة".وقال: "كنا على تواصل مع جميع الجهات، ونحن لا نريد تحدي احد، ونحن اليوم نمارس حقنا الديموقراطي في الانتخاب من اجل وحدة بيروت التي كان يدعو لها الرئيس والرئيس . فحرصا على هذه الشهادة وكل هذه التضحيات والالتزامات الوطنية نؤكد ثباتنا والتزامنا بهذه المقاربة".