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لبنان

في عين عطا... تدافع واشتباك بالايدي في قلم الاقتراع

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:13
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حصل تدافع واشتباك بالايدي في قلم الاقتراع في عين عطا قضاء راشيا الوادي سرعان ما جرى حله بعد تدخل الجيش.
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وانطلقت العملية الانتخابية مجددا من دون أي تأثيرات جوهرية على مسارها.

 
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