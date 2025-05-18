لجنة كفرحزير البيئية تطالب بتعيين محقق عدلي

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ناشدت في بيان، "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس ، تعيين محقق عدلي للتحقيق الجدي في حرائق كفرحزير ومكب نفاياتها المتكررة وحرائق سائر مكبات السابقة وفتح ملف مكبات النفايات الصناعية الخطيرة التي رمتها شركات الترابة في وديان الكورة وداخل مقالعها الخارجة على القانون"، مشددة على أن "التحقيق الجدي الشفاف سيكشف تفاصيل هامة عن هوية الذين افتعلوا الحرائق في عدد من المناطق".ورأت أن "ترك هذا الملف دون تحقيق عدلي شفاف لكشف المجرمين واهدافهم الدنيئة، يفتح الباب امام استمرار الابادة الجماعية لأهل الكورة وشكا التي تقودها شركات الترابة وتتعهد بإكمالها حرائق مكبات النفايات المنزلية والطبية وملايين أطنان النفايات الصناعية المدفونة في اراضي الكورة وفوق المياه الجوفية التي يشربها ابناؤها".