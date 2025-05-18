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لبنان

"أغلق هذا الفصل"... مدير عام "أوجيرو" يقدّم استقالته من منصبه (صورة)

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:20
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قدّم عماد كريدية، اليوم الأحد، استقالته من منصبه كمدير عام لـ"أوجيرو" في لبنان

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وقال في رسالة الاستقالة: "بعد رحلة رائعة، أتنحى عن منصبي كرئيس مجلس الإدارة والمدير العام لأوجيرو للاتصالات".

وأضاف كريدية: "وإذ أغلق هذا الفصل، أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع شركائنا وموردينا والمتعاونين الدوليين وأصحاب المصلحة الذين وقفوا إلى جانب أوجيرو- خاصة خلال الأوقات الأكثر صعوبة في لبنان".

وتابع: "لقد كان لدعمكم الثابت والتزامكم وإيمانكم بمهمتنا دوراً أساسياً في مساعدتنا على إبقاء لبنان متصلاً. سواء من خلال البنية التحتية الحيوية أو المعرفة التقنية أو التوجيه الاستراتيجي أو ببساطة ثقتكم في فريقنا، فقد مكنتم أوجيرو من تحمل مسؤولياتها حتى عندما كانت الصعاب في غير صالحنا".

في السياق، قال المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف: "مبروك مسبقاً لأحمد بسام عويدات تعيينه على طاولة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل رئيساً ومديراً عاماً لأوجيرو".

وتابع: "وزير الاتصالات شارل الحاج ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزراء القوات في الحكومة والقوى السياسية المختلفة، حتى المتعارضة، أجمعت على تعيينه وتوافقت على إسمه".


 
 
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