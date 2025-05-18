بشأن إطلاق النار.. وزارة العدل تجدد تحذيرها

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تُذكّر جميع المواطنين بأن أي إخلال بالأمن، لا سيما إطلاق النار ابتهاجاً سيُقابل بأقصى درجات الحزم والملاحقة القانونية ، وقد طلب وزير العدل من عدم التساهل مع أي شخص يُطلق النار وملاحقة كل من يحاول التدخل بغية التوسط أو الضغط لإطلاق مطلقي النار.كما يهم وزير العدل التذكير بأن حياة المواطنين وسلامتهم خط أحمر، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير وتمرير الأفعال الإجرامية التي تنمّ عن انعدام المسؤولية والإنسانية واستهتار بأرواح اللبنانيات واللبنانيين.كما تهيب الوزارة بجميع العمل على تعميم هذا البيان والتذكير به بصورة متكررة.