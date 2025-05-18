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لبنان

مداهمة مكتب انتخابي وسقوط إصابات.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:45
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم عنصران من شعبة المعلومات في مداهمة لدورية من الشعبة آزرتها قوّة من الجيش لمكتب انتخابي  في المعلقة الشمالية في زحلة، لشبهة الرشوة.
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وحسب المعلومات كات يتواجد في المكان نحو 15 شاباً.
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