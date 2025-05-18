مداهمة مكتب انتخابي وسقوط إصابات.. إليكم ما حصل

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أفادت مندوبة " " عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم عنصران من في مداهمة لدورية من الشعبة آزرتها قوّة من الجيش لمكتب انتخابي في المعلقة الشمالية في ، لشبهة الرشوة.وحسب المعلومات كات يتواجد في المكان نحو 15 شاباً.