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لبنان

عن نسب التصويت "الخجولة" في بيروت.. هكذا علّق بدر

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:53
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جال النائب نبيل بدر في مراكز الاقتراع في منطقة رأس بيروت، بدءا من ثانويتي شكيب أرسلان وفردان، حيث اطلع على سير العملية الانتخابية في أقلام الاقتراع.
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كما اطلع من رؤسائها، على نسب المقترعين وسلامة مجريات المعركة الديموقراطية. 

ولم يبد بدر رضاه عن نسب التصويت، "الخجولة" في بيروت، حتى في فترة بعد الظهر، معتبرا ان هذا الامر، "لايبشر بالخير".

ودعا اهل بيروت "لتحمل المسؤولية، من خلال التوجه الى اقلام الاقتراع وممارسة واجبهم الديموقراطي، لايصال من يمثلون إرادتهم".
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