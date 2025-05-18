عن نسب التصويت "الخجولة" في بيروت.. هكذا علّق بدر

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كما اطلع من رؤسائها، على نسب المقترعين وسلامة مجريات المعركة الديموقراطية.ولم يبد بدر رضاه عن نسب التصويت، "الخجولة" في ، حتى في فترة بعد الظهر، معتبرا ان هذا الامر، "لايبشر بالخير".ودعا اهل بيروت "لتحمل المسؤولية، من خلال التوجه الى اقلام الاقتراع وممارسة واجبهم الديموقراطي، لايصال من يمثلون إرادتهم".