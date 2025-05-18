الفرزلي: إرادة الناس يتم التعبير عنها من دون اشكالات

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أدلى مجلس النواب الأسبق الفرزلي بصوته في مسقط رأسه جب جنين وقال: " تتسم بروح رياضية عالية المستوى وهي من أهم إنجازات بقيادة فخامة عون اذ أجريت بهذا المستوى المحترم والمميز ".وشكر لوزير الداخلية" التنظيم الراقي للعملية والامن المستقر حيث إرادة الناس يتم التعبير عنها دون اشكالات".وأمل الفرزلي ان "تكون خير ليستمر إعادة إنتاج المؤسسات الدستورية في مواعيدها انقاذا للبنان السيد الحر المستقل بخاصة بعد ان يكون قد استعاد سيادته على كامل التراب اللبناني" .