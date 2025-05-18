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لبنان

الفرزلي: إرادة الناس يتم التعبير عنها من دون اشكالات

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:57
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أدلى نائب رئيس مجلس النواب الأسبق ايلي الفرزلي  بصوته في مسقط رأسه جب جنين وقال: "الانتخابات البلدية تتسم بروح رياضية عالية المستوى وهي من أهم إنجازات العهد بقيادة فخامة الرئيس جوزيف عون  اذ أجريت بهذا المستوى المحترم والمميز ".
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وشكر الفرزلي لوزير الداخلية" التنظيم الراقي للعملية الانتخابية والامن المستقر حيث إرادة الناس يتم التعبير عنها دون اشكالات".

وأمل الفرزلي ان "تكون فاتحة خير ليستمر إعادة إنتاج المؤسسات الدستورية في مواعيدها انقاذا للبنان السيد الحر العزيز المستقل بخاصة بعد ان يكون قد استعاد سيادته على كامل التراب اللبناني" .
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