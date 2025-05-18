بحضور خريس والنائبين عزالدين.. إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في مدينة صور

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أطلقت اللجنة الإنتخابية في مدينة صور لائحة "التنمية والوفاء" للمجلس البلدي في المدينة، خلال مؤتمر صحافي أقيم في استراحة صور السياحية، في حضور النواب عناية عز الدين، علي خريس وحسن عز الدين، رئيس اللجنة لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل المسؤول التنظيمي للإقليم المهندس علي اسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" اقليم جبل عامل محمد حرقوص، مسؤول العمل البلدي في منطقة جبل عامل الأولى في " " ، اللجان الانتخابية في الاقليم والمرشحين وإعلاميين.بعد النشيد الوطني وتعريف من حسن فصاعي، ألقى خريس كلمة حركة "أمل" وأكّد فيها أن "هذه اللائحة تمثل شرائح المجتمع الصوري ونرى فيها مستقبلا زاهرا لمدينة صور، مدينة الحرف والعطاء والمقاومة والعلماء الكبار والشهداء، فهذه المدينة تمثل العيش المشترك وهي التي حولها من إهمال الى تنمية حقيقية، ولنا الشرف أن نكون في خدمتها".ورأى أن "ما يجري على مستوى الوطن العربي من تطبيع نقابله بموقف تعلمناه من الامام بأن: اسرائيل شر مطلق".وقال "إن التخالف القائم على مستوى البلديات والعائلات هو تحالف وطني إنساني يعتمد على الثقة والخدمة والعطاء والتضحية، ونأمل من الاهالي الالتزام الكامل بلائحة التنمية والوفاء، إذ لا فرق بين شخص وآخر"، موجها "تحية الى الذين ارتقوا من أجل أن يحيا كل الوطن"، ومتمنيًا التوفيق للائحة.كلمة "حزب الله" ألقاها عز الدين ووجه فيها "التحية للشهداء الذين ارتوت أرض الوطن بدمائهم من أجل أن نحيا بكرامة وعزة وحرية". كما حيا الجرحى والأسرى المعتقلين في سجون العدو"، قائلاً إن "الأكثر حضورًا هم الأهل، الذين لم يبخلوا على هذا الوطن والذين قال عنهم الشهيد الأقدس "يا أشرف الناس"، وهم يستحقون كل خير وكل خدمة".وأكد أن "هذا الوطن لا يكبر الا بأبنائه ولا يستقيم الا بالعيش الواحد والمشترك والتفاهم الوطني الشامل، نحن نعيش معاً ونبني ونحيا معاً وأمام هذه اللحظة المصيرية والتاريخية في الوطن وفي مدينة صور، فإننا أمام استحقاق تنموي ومجلس بلدي جديد"، مشيداً بجهود بشخص رئيسه المجدد له المهندس حسن دبوق طالذي صمد وقت الحرب وواجه التحديات ونجح بالامكانات المتاحة ووقف الى جانب أهله"، ومتمنياً من المجلس الجديد "الالتفات الى ما يتعلق بإيجاد حلول للمولدات الكهربائية والرقابة عليها بالتعاون مع اصحابها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي من اجل خدمة الناس، ومعالجة التفلت الأمني للمساهمة مع في تحقيق الأمن".وختم: "الجميع أهلنا والصوت واجب اخلاقي للنهوض بالمدينة والوطن نحو الأفضل، وليكن الاقتراع للشخص الاكثر اخلاصًا وانتماء للوطن ولكل من دافع عن الوطن واستقلاله وسيادته ويسعى للنهوض بالوطن وبناء دولة العدالة والانصاف والفقراء والمستضعفين".ثم كانت كلمة لرئيس اللجنة الانتخابية في صور المهندس حسن دبوق أكّد فيها الإلتزام في خدمة الأهالي أن تكون البلدية على قدر طموح الجميع، شاكرًا الجميع على تفهمهم.وأشار الى أن البلدية مرّت من أزمة الى أخرى وآخرها الحرب وما خلّفته من دمار ولكن استمر العمل البلدي من أجل خدمة الناس، قائلاً: " لطالما كنا ضمن الوطني بتعاون كامل ومتكامل وتفاهم للقيام بالعمل الاجتماعي والاداري"، شاكراً كل الجهود التي بُذلت في هذا الإطار، آملا من المجلس الجديد التعاون بنفس الروحية من أجل خدمة المدينة التي هي "عائلة كبيرة تجمعنا".بعدها تلا المرشح علوان شرف الدين البرنامج الإنتخابي الذي "يستند الى تاريخ من العمل الدؤوب للنهوض بالمدينة مرتكزاً على برنامج واقعي وطموح يُعنى بالخدمات الأساسية ويحاكي احتياجات الناس وتطلعاتهم ويضع رؤية مشرقة لمستقبل مدينة صور".ثم أعلن شرف الدين أسماء المرشحين ضمن لائحة "التنمية والوفاء"، وهم:١- إبراهيم حسين قرعوني٢- إبراهيم ديب بدوي٣- ايلان برادعي٤- حسن محمد توفيق دبوق٥- خليل ياسين الأشقر٦-رندة إبراهيم أبو صالح٧- أنطون حلاج٨- سمير عبد الله بواب٩- صادق عاطف عون١٠- علوان شرف الدين١١- عطية١٢- علي محمود الفران١٣- غسان وهبه فران١٤- محمد سعد الدين زعتر١٥-محمود وليد الملاح١٦- مهدي السيد محمد حسن هاشم١٧- ميلاد حنا كيال١٨- نادر أحمد فارس٢٩- ندى أحمد يونس٢٠- هشام حسين غريب٢١- وليد عبد الله