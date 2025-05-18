الدكتور إبراهيم المقدسي نقيبًا لأطباء طرابلس بالتزكية

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أسفرت انتخابات نقابة أطباء والشمال عن فوز الدكتور بمنصب النقيب بالتزكية، في أجواء اتسمت بالتوافق.كما فاز بعضوية كل من الأطباء الدكتور رضى ، الدكتور ، الدكتور .وفي ما يتعلق بعضوية صندوق التقاعد، فاز كل من الدكتور ، الدكتور ، الدكتور رستم.كذلك، فاز النقيب الدكتور برئاسة لجنة "الطبيب المراقب"، ويعاونه في مهامه طبيبان.