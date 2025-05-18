البابا لعون: أصلي دائماً لأمن لبنان واستقراره

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هنّأ الرئيس ججوزبف عون والسيدة الاولى نعمت عون البابا ، وذلك بعد القدّاس الحبري الأوّل الذي احتفل به في ساحة القدّيس في .للبابا لاوون الرابع عشر: "ننتظر زيارتكم إلى ، ونثمن عالياً إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام فيه".بدوره، ردّ البابا: "أصلي دائماً لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه، وسأستمر في العمل من أجل السلام في لبنان والمنطقة".