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لبنان
البابا لعون: أصلي دائماً لأمن لبنان واستقراره
Lebanon 24
18-05-2025
|
08:27
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هنّأ الرئيس ججوزبف عون والسيدة الاولى نعمت عون البابا
لاوون
الرابع عشر
، وذلك بعد القدّاس الحبري الأوّل الذي احتفل به في ساحة القدّيس
بطرس
في
الفاتيكان
.
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وقال عون
للبابا لاوون الرابع عشر: "ننتظر زيارتكم إلى
لبنان
، ونثمن عالياً إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام فيه".
بدوره، ردّ البابا: "أصلي دائماً لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه، وسأستمر في العمل من أجل السلام في لبنان والمنطقة".
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