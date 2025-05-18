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لبنان

البابا لعون: أصلي دائماً لأمن لبنان واستقراره

Lebanon 24
18-05-2025 | 08:27
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هنّأ الرئيس ججوزبف عون والسيدة الاولى نعمت عون البابا لاوون الرابع عشر، وذلك بعد القدّاس الحبري الأوّل الذي احتفل به في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان.
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وقال عون للبابا لاوون الرابع عشر: "ننتظر زيارتكم إلى لبنان، ونثمن عالياً إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام  فيه".

بدوره، ردّ البابا: "أصلي دائماً لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه، وسأستمر في  العمل من أجل السلام في لبنان والمنطقة".
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