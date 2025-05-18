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لبنان

هل يشارك "يهود لبنان" في الانتخابات؟

Lebanon 24
18-05-2025 | 08:59
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أكد محافظ بيروت مروان عبود  أن "العملية الانتخابية ليست مسألة صعبة"، مشيرًا إلى أن "المهمات السابقة التي تولّيناها كانت أكثر تعقيدًا ونجحنا فيها".
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ولفت عبود إلى أنه سيجول على جميع أقلام الاقتراع للتأكّد من سير العملية الانتخابية، مضيفًا: "تلفوني ما عم يدق، ما يعني أنّ الأمور تسير بشكل جيّد".

وعن مشاركة أبناء الطائفة اليهودية في الانتخابات البلدية والاختيارية، قال عبود:" اليهود هي طائفة مُعترف فيها في لبنان ولهم حقوق وعليهم واجبات ومن واجبهم الانتخاب ويأسفني أن تكون نسبة الاقتراع صفر في المئة".
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