هل يشارك "يهود لبنان" في الانتخابات؟

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ولفت عبود إلى أنه سيجول على جميع أقلام الاقتراع للتأكّد من سير العملية الانتخابية، مضيفًا: "تلفوني ما عم يدق، ما يعني أنّ الأمور تسير بشكل جيّد".وعن مشاركة أبناء في والاختيارية، قال عبود:" هي طائفة مُعترف فيها في ولهم حقوق وعليهم واجبات ومن واجبهم الانتخاب ويأسفني أن تكون نسبة الاقتراع صفر في المئة".