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لبنان

إعلان لائحة "الدوير للجميع" وبرنامجها الانتخابي

Lebanon 24
18-05-2025 | 09:06
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 أعلنت في بلدة الدوير لائحة "الدوير للجميع" وهي لائحة غير مكتملة مؤلفة من 13 عضوا، وذلك خلال حفل اقيم في منزل المرشح لعضوية المجلس البلدي سليمان محمد رمال وحضره شخصيات وفاعليات من البلدة.
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وتلا المرشح رمال البيان الانتخابي للائحة قال فيه: "بعد فشل كل المحاولات للتوصل إلى توافق مبني على أسس الشراكة الحقيقية، ببرنامج شفاف ومعلن، ولأن الدوير بإنمائها ورفعتها ستبقى شغلنا الشاغل، وحفاظًا على الدماء والتضحيات التي قدمها الجميع، نعلن إطلاق لائحة "الدوير للجميع – صوتك قرارك".

أضاف: "نتعهد الالتزام التام بالقوانين، والشفافية، والشراكة مع الجميع، لتحقيق برنامجنا التالي:

- معالجة مشكلة النفايات بإطلاق مشروع الفرز من المنزل، والتخلص من النفايات المتبقية بالطرق المناسبة والمتاحة.

- العمل على توزيع عادل للمياه، من خلال وضع عدادات ذكية لهذه الغاية.

- مكننة العمل وتعميم كل القرارات، إدارية كانت أم مالية.

- دعم المدرسة الرسمية، والنشاطات الثقافية، والكشفية، والرياضية، والحرفية، والبيئية، والترفيهية.

- تعميم ثقافة احترام المواطنين والمساواة، وتعزيز حقوق ودور المرأة في الشأن العام.

- العمل على تنظيم البلدة وتجميلها، وصيانة طرقاتها باستمرار، ودعم الزراعة والمشاريع الزراعية، وتطبيق القوانين بعدل وحزم.

ثم أعلن اسماء اعضاء اللائحة ال13 وهم: عايدة محمد قانصو، مروان حسن حطيط، مصطفى خليل لزيق، إبراهيم حسن صبرا، مرعي أحمد رمال، محمد سعيد عبد الله وهبي، ويسام علي قانصو، جاد حسين رمال، علي عدنان إبراهيم، محمد أحمد قانصو، علي غالب صبرا، إسماعيل حسين حطيط وسليمان محمد رمال.
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