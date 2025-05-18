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لبنان

الليلة.. مُقابلة مرتقبة للرئيس عون

Lebanon 24
18-05-2025 | 09:11
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أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن  "محطة ON TV المصرية، تبّث في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، مقابلة أجرتها الإعلامية لميس الحديدي مع رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، عشية زيارته الرسمية إلى القاهرة يوم غدٍ الإثنين".
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تابع: "ويمكن متابعة المقابلة مباشرةً عبر الترددات التي يحدّدها تلفزيون لبنان".
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