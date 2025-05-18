الليلة.. مُقابلة مرتقبة للرئيس عون

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن "محطة ON TV ، تبّث في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، مقابلة أجرتها الإعلامية مع رئيس الجمهورية، ، عشية زيارته الرسمية إلى يوم غدٍ الإثنين".

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تابع: "ويمكن متابعة المقابلة مباشرةً عبر الترددات التي يحدّدها تلفزيون ".