قائد الجيش: المسّ بالأمن ممنوع!

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كما شدّد على أن المسّ بالأمن ممنوع، مشيرًا إلى توقيف عدد كبير من مطلقي النار والمخلّين بالأمن في المراحل السابقة من الانتخابات، وهو ما سوف يتواصل حتى توقيف جميع المتورطين.وتوجّه إلى العسكريين بالقول: "أنتم تقومون بواجبكم على أكمل وجه، وهذا أمر أساسي لضمان ممارسة المواطنين حقهم في الانتخاب"، وأشاد باحتراف العناصر وانضباطهم رغم تشعُّب المهمات.