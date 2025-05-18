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لبنان

توتر في حوش الأمراء.. والسبب "شراء أصوات"

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:20
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سُجّلت أجواء متوترة بعد ظهر اليوم في محيط مركز حوش الأمراء – زحلة، بالتزامن مع وصول النائبين الياس اسطفان وجورج عقيص إلى المنطقة، وسط تعزيزات كبيرة للجيش لضبط الوضع.
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وفي تصريح له، قال النائب اسطفان: "يتم شراء أصوات في حوش الأمراء ونرفض ذلك، وهناك خطة ممنهجة لمحاولة كسر حزب القوات اللبنانية".
 
وفي المعلومات، وردت معلومات إلى مكتب أمن الدولة في زحلة تفيد بأن سيارة تعود لأحد الشخصيات السياسية تقوم بجولات في منطقة حوش الأمراء، بالقرب من الحسينية، ويُزعم أنها توزّع مبالغ مالية على الناخبين. وعلى الفور، توجّهت دورية من المكتب إلى المكان وكشفت على السيارة، ليتبيّن لاحقًا أنها خالية من أي مواد مشبوهة.

وقد سبّب وجود السيارة توترًا ميدانيًا بين عناصر حزبية. وعليه، عزّز مكتب أمن الدولة انتشاره في المنطقة حفاظًا على الاستقرار ومراقبة الوضع عن كثب، لا سيما في ظل الأجواء الانتخابية الحساسة.







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