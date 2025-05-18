توتر في حوش الأمراء.. والسبب "شراء أصوات"

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وفي تصريح له، قال النائب : "يتم شراء أصوات في حوش الأمراء ونرفض ذلك، وهناك خطة ممنهجة لمحاولة كسر ". سُجّلت أجواء متوترة بعد ظهر اليوم في محيط مركز حوش الأمراء – ، بالتزامن مع وصول النائبين وجورج إلى المنطقة، وسط تعزيزات كبيرة للجيش لضبط الوضع.وفي تصريح له، قال النائب : "يتم شراء أصوات في حوش الأمراء ونرفض ذلك، وهناك خطة ممنهجة لمحاولة كسر ".

وفي المعلومات، وردت معلومات إلى في زحلة تفيد بأن سيارة تعود لأحد الشخصيات السياسية تقوم بجولات في منطقة حوش الأمراء، بالقرب من الحسينية، ويُزعم أنها توزّع مبالغ مالية على الناخبين. وعلى الفور، توجّهت دورية من المكتب إلى المكان وكشفت على السيارة، ليتبيّن لاحقًا أنها خالية من أي مواد مشبوهة.



وقد سبّب وجود السيارة توترًا ميدانيًا بين عناصر حزبية. وعليه، عزّز مكتب انتشاره في المنطقة حفاظًا على الاستقرار ومراقبة الوضع عن كثب، لا سيما في ظل الأجواء الحساسة.















