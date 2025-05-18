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لبنان

الصمد أثنى على إنجاز الانتخابات البلدية وهذا ما تمناه

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:23
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 أثنى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد على "إنجاز إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في مراحلها الثلاث ضمن مواعيدها الدستورية المحدّدة"، متمنياً إستكمال إجرائها في مرحلتها الرابعة والأخيرة يوم السبت المقبل"، ومنوهاً "بالجهد الكبير الذي بذله وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في هذا الإطار، وبالدور الذي قام به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من أجل حفظ سير العملية الإنتخابية في كل لبنان".
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وتمنى الصمد "لرؤساء البلديات والمجالس البلدية الجديدة النجاح في عملية التنمية المحلية في مدنهم وبلداتهم وقراهم، برغم الأزمة المالية والصعاب التي ستواجههم"، مبدياً "الإستعداد لمساعدتهم وتقديم الدعم الممكن لهم".

 وكان الصمد استقبل في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الجديدة التي زارته، وهم: سامر دياب (سير)، سجيع الشامي (حقل العزيمة)، توفيق زين الدين (قرصيتا)، عمار حيدر (القطين) ورئيسا بلدية قرحيا بالتناوب بمعدل ثلاث سنوات لكل منهما محمد علي حامو وعلي خضر حامو.

كما استقبل الصمد رؤساء بلديات سابقين ومخاتير وفاعليات وهيئات ووفود من الضنية والمنية وطرابلس وعكّار راجعته في شؤون عامة وخاصة.
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