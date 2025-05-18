الصمد أثنى على إنجاز الانتخابات البلدية وهذا ما تمناه

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وتمنى "لرؤساء البلديات والمجالس البلدية الجديدة النجاح في عملية التنمية المحلية في مدنهم وبلداتهم وقراهم، برغم الأزمة المالية والصعاب التي ستواجههم"، مبدياً "الإستعداد لمساعدتهم وتقديم الدعم الممكن لهم".وكان الصمد استقبل في منزله ببلدة بخعون ـ رؤساء وأعضاء الجديدة التي زارته، وهم: سامر (سير)، سجيع (حقل العزيمة)، توفيق (قرصيتا)، عمار (القطين) ورئيسا بلدية قرحيا بالتناوب بمعدل ثلاث سنوات لكل منهما محمد علي حامو وعلي خضر حامو.كما استقبل الصمد رؤساء بلديات سابقين ومخاتير وفاعليات وهيئات ووفود من الضنية والمنية وطرابلس وعكّار راجعته في شؤون عامة وخاصة.