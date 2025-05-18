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لبنان

فوز هذه اللائحة في أركي بالتزكية... وتنافس على مقعدي المختار

Lebanon 24
18-05-2025 | 09:30
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 فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة اركي - قضاء الزهراني، بالتزكية بعد انسحاب باقي المرشحين، فيما بقي التنافس على مقعدي المختار وعدد المرشحين ثلاثة.
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يذكر ان  عدد الاعضاء في بلدية اركي هو 12.
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