الرئيس سليمان استقبل رئيس بلدية جبيل

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استقبل الرئيس ، في دارته في عمشيت، رئيس الدكتور ، وهنأه على الفوز في وأعضاء المجلس.وقال : "مجلس بلدي متجانس يليق بمدينة الابجدية جبيل، يرأسه الدكتور الذي اختبر هذه المسؤولية في وقت سابق، ويعلم جيداً متطلبات الانماء والشأن الاجتماعي" .واضاف: " الوجهة الاولى عالمياً للسياحة على درب الحضارات، كما وان صفة الرسالة التي اطلقت على تنطبق اكثر ما تنطبق على ومدينته جبيل".واكد الرئيس سليمان أن "للمجلس البلدي المنتخب كل الدعم من قبل المخلصين للحفاظ على تألق مدينة الحرف ومكانتها العالمية ولتبقى احلى مدينة في العالم".