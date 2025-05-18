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لبنان

الرئيس سليمان استقبل رئيس بلدية جبيل

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:37
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استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان، في دارته في عمشيت، رئيس مجلس بلدية مدينة جبيل الدكتور جوزيف الشامي، وهنأه على الفوز في الانتخابات البلدية وأعضاء المجلس.
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وقال الرئيس سليمان: "مجلس بلدي متجانس يليق بمدينة الابجدية جبيل، يرأسه الدكتور جوزف الشامي الذي اختبر هذه المسؤولية في وقت سابق، ويعلم جيداً متطلبات الانماء والشأن الاجتماعي" . 

واضاف: "مدينة جبيل الوجهة الاولى عالمياً للسياحة على درب الحضارات، كما وان صفة الرسالة التي اطلقت على لبنان تنطبق اكثر ما تنطبق على قضاء جبيل ومدينته جبيل".

واكد الرئيس سليمان أن "للمجلس البلدي المنتخب كل الدعم من قبل المخلصين للحفاظ على تألق مدينة الحرف ومكانتها العالمية ولتبقى احلى مدينة في العالم".
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