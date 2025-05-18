Advertisement

لبنان

عند أحد الشواطئ اللبنانية... إنقاذ غريقَين وهذا وضعهما الصحي

Lebanon 24
18-05-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1362345-638831875178976102.jpg
Doc-P-1362345-638831875178976102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تمكن فريق من جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" مركز صور التطوعي، من نقل غريقين كانا يزاولان رياضة السباحة  عند  شاطئ صور مقابل (مؤسسات الإمام الصدر ). ووصفت حالتهما بالمستقرة وتم نقلهما  إلى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: قمنا ببعض الاعمال في الرعاية الصحية ووضعنا أرقاما لم يصل إليها أي أحد مسبقا
lebanon 24
18/05/2025 20:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... إمرأة طعنت مسؤولاً وهذا وضعه الصحيّ
lebanon 24
18/05/2025 20:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأب مجدي علاوي يتعرض لحادث سير.. وهذا وضعه الصحي
lebanon 24
18/05/2025 20:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت برفقة إبنتها.. فنانة تعرّضت لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
lebanon 24
18/05/2025 20:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2025-05-18
12:36 | 2025-05-18
12:34 | 2025-05-18
12:34 | 2025-05-18
12:34 | 2025-05-18
12:33 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24