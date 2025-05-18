عند أحد الشواطئ اللبنانية... إنقاذ غريقَين وهذا وضعهما الصحي

تمكن فريق من جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" التطوعي، من نقل غريقين كانا يزاولان رياضة السباحة عند مقابل (مؤسسات الإمام ). ووصفت حالتهما بالمستقرة وتم نقلهما إلى للمعالجة.

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