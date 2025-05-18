في طرابلس.. حملة لإزالة صور المرشحين من الشوارع والأملاك العامة

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وشملت الحملة، معظم مناطق طرابلس، بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور الذي دعا "جميع الفائزين والذين لم يحالفهم الحظ الى ضرورة ازالة صورهم عن الأملاك العامة والخاصة".