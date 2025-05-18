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لبنان

البزري: تنوع اللوائح في صيدا دليل عافية ديمقراطية

Lebanon 24
18-05-2025 | 11:16
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اطلع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري من أعضاء لائحة "صيدا بتستاهل" المرشحين للمجلس البلدي، على مشروعهم للمدينة.
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وتمنى البزري لهم التوفيق، معتبرا أن صيدا هي "الرابح الأكبر والأساسي، فتنوع المرشحين وتعدد اللوائح يُعدّ دليل عافية ديمقراطية، كما أن وجود العناصر الشابة في معظم اللوائح يعكس زخماً حقيقياً وطاقة صيداوية صادقة في خدمة المدينة".

وحيّا البزري الشباب المرشحين لبلدية صيدا، متمنياً لهم جميعاً التوفيق.
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