البزري: تنوع اللوائح في صيدا دليل عافية ديمقراطية

اطلع النائب الدكتور من أعضاء لائحة " بتستاهل" المرشحين للمجلس البلدي، على مشروعهم للمدينة.

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وتمنى لهم التوفيق، معتبرا أن صيدا هي "الرابح الأكبر والأساسي، فتنوع المرشحين وتعدد اللوائح يُعدّ دليل عافية ديمقراطية، كما أن وجود العناصر الشابة في معظم اللوائح يعكس زخماً حقيقياً وطاقة صيداوية صادقة في ".



وحيّا البزري الشباب المرشحين لبلدية صيدا، متمنياً لهم جميعاً التوفيق.