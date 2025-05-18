العميد فرح تفقّد نقاط التمركز وتابع سير عمليات الإطفاء في قلب الاستحقاق الوطني

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في للدفاع المدني البيان الآتي: "التزاماً بتوجيهات معالي والبلديات أحمد ، واصل للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، جولاته الميدانية لتفقّد عناصر الدفاع المدني المنتشرين في محافظة ومحافظتي وبعلبك الهرمل، في إطار مواكبة المرحلة الثالثة من والاختيارية.وتفقّد العميد فرح نقاط الانتشار في عدد من الأقضية، حيث اطلع سير تنفيذ المهام الميدانية، منوّهًا بالانضباط والجهوزية العالية للعناصر، ومشدّدًا على ضرورة الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بمساعدة الناخبين المسنّين وذوي الاحتياجات الخاصة لتأمين وصولهم الآمن إلى أقلام الاقتراع، والحفاظ على السلامة العامة في محيط مراكز الاقتراع.وفي هذا السياق، تمركز منذ الساعة الخامسة من فجر اليوم الأحد، ٣٢٨ عنصراً من الدفاع المدني، في ٢٣٩ نقطة انتشار موزّعة ضمن نطاق المحافظات الثلاث، معزّزين ب ٥٥ آلية إطفاء و٣٥ سيارة إسعاف، و٦ آليات نقل، وذلك لضمان مواكبة العملية بكافة مندرجاتها.ولغاية ساعة إعداد هذا البيان، نفّذ العناصر ١٠٤ مهمة لمساعدة الناخبين المسنّين والمقعدين داخل مراكز الاقتراع، كما تمّ نقل ٤ حالات طارئة إلى المستشفيات بعد تقديم الإسعافات الأولية لها ميدانياً.وشدّد العميد فرح، خلال جولته، على أهمية التنسيق الدائم بين الدفاع المدني وكافة الجهات المعنية، خصوصاً والمحافظين، في سبيل ضمان سلامة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة.وبالتوازي مع مواكبة العملية الانتخابية، نفّذ عناصر الدفاع المدني سلسلة من مهام الإطفاء في عدد من المناطق الحرجية التي اندلعت فيها حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرياح الخماسينية. وقد سُجّلت منذ ساعات الصباح الأولى حتى الساعة ٣٣ حريقاً في مختلف المناطق، كان أبرزها في: عاليه، قب الياس (البقاع)، النبي شيت، حوش السنيد (بعلبك)، وفي كل من الراما، بزبينا، خريبة الجندي، رحبة، جبرايل، القبيات (عكار)، وقدموس (صور)، خلده، والسبتيه (المتن).كما تمكن العناصر، معززين بالآليات من مراكز متعددة (القاع، رأس ، اللبوة، يونين ، دير الأحمر) في هذه الأثناء من اخماد حريق هائل اندلع في بلدة الحوش – الهرمل، طاول صهريجًا ومحطة محروقات. وقد تابع العميد فرح عن كثب سير هذه العمليات، مبدياً حرصه على تأمين الدعم اللوجستي الكامل للعناصر المنتشرين.كما تواصل المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ مهماتها التخصصية، حيث يواصل عناصر وحدة الإنقاذ البحري، بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية في ، عمليات البحث عن شاب فُقد منذ بعد ظهر يوم أمس أثناء ممارسته هواية الغوص وصيد الأسماك قبالة شاطئ حالات، على بُعد نحو كيلومتر واحد من الشاطئ. وقد بلغت عمليات البحث اليوم عمق ٦٣ مترًا، وتنوّعت بين المسح الميداني الشامل عند سطح المياه وتحتها، بمشاركة أكثر من ٤٠ غطّاسًا من ٤ مراكز تابعة للوحدة. ولا تزال العمليات مستمرة حتى الساعة، من دون العثور على المفقود. وتُجدّد المديرية العامة تحذيرها من مخاطر السباحة في ظل ارتفاع الأمواج، وسرعة التيارات المائية، وقوّة الرياح، خصوصًا أثناء ممارسة هوايات الغطس والصيد البحري.وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرار تنفيذ المهام الانتخابية بالتوازي مع الواجبات اليومية لعناصرها على امتداد الأراضي ، والتي تشمل مهام الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، في صورة متكاملة تجسّد الالتزام الوطني والإنساني للدفاع المدني.وتذكّر المديرية المواطنين بضرورة التواصل معها عبر الرقم ١٢٥ أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للإبلاغ عن أي طارئ، مؤكدةً استمرار حالة الجهوزية التامة حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي".