المدير العام لأمن الدولة تابع المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية

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تابع لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس المرحلة الثالثة من والاختيارية، في محافظات والبقاع وبعلبك – ، من خلال جولة شملت عددًا من المديريات والمكاتب التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة، حيث اطّلع على الإجراءات الأمنية المتّخذة لضمان العملية .وخلال لقائه الضباط والعسكريين، شدّد اللواء لاوندس على أنّ ادائهم المميز الذي يعكس الثقة التي توليها السلطة السياسية والمواطنين لهذه والتي تؤدي واجباتها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة ، والتي تجلت بمتابعة هذه المديرية التحقيق بفقدان عدد من دفاتر التصاريح الخاصة بمندوبي المرشحين في .ونوّه بالأداء الأمني الذي يعكس صورة مؤسساتية مشرّفة، داعيًا إلى الاستمرار في هذا النهج الذي يعزّز دور المديرية في حماية الاستحقاقات الوطنية وخدمة الدولة والمواطن.كما زار اللواء لاوندس محافظ الدكتور ، ومحافظ القاضي ، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، حيث جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق بين خلال المرحلة الانتخابية.وختم جولته بلقاء محافظ بيروت القاضي ، حيث تفقّد واطّلع ميدانيًا على الإجراءات المعتمدة لمواكبة العملية الانتخابية عن كثب.