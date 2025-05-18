Advertisement

لبنان

اليونيفيل: شراكة مستمرة مع الجيش لتعزيز الأمن في الجنوب

Lebanon 24
18-05-2025 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1362372-638831919782181718.jpeg
Doc-P-1362372-638831919782181718.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار الاجتماعات المؤسسية مع بلديات جنوب لبنان، قام قائد القطاع الغربي في اليونيفيل، العميد نيكولا ماندوليسي، بزيارة إلى بلدتي أرزون وصريفا، حيث التقى رئيس بلدية أرزون، السيد حسين الحسيني، ورئيس بلدية صريفا، الدكتور وديع نجدي. وتندرج هذه الزيارة، الأولى من نوعها، ضمن جهود التعارف وتعزيز التواصل، وقد قوبلت بترحيب وتقدير من الجانبين.
Advertisement

أعرب رئيسا البلديتين عن شكرهما للدعم المتواصل الذي تقدّمه قوات اليونيفيل، ولا سيما القطاع الغربي، لما له من دور فعّال في تعزيز الاستقرار ودعم الرفاهية في مجتمعاتهم المحلية. من جهته، شدّد العميد ماندوليسي على أهمية دعم السكان المدنيين، مؤكداً استمرار التعاون مع الجيش في تعزيز الأمن وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب.

وفي وقت لاحق من اليوم، شارك العميد ماندوليسي في فعاليات "مهرجان الربيع الأول" الذي نظمته الجامعة الإسلامية في صور. وخلال كلمته أمام الحاضرين، خاطب الشباب قائلاً: "اجعلوا من هذا البلد وطنًا عظيمًا، آمنًا، وحديثًا. أنتم مستقبل لبنان."

وشهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات المحلية، بينهم رئيس بلدية صور السيد حسن دبوق، ومدير الجامعة الإسلامية في صور الدكتور غسان جابر. وقد شكل الحدث مناسبة مميزة للتواصل مع المجتمع المحلي، وجدّد خلالها قائد القطاع الغربي التزام اليونيفيل بدعم الاستقرار وتعزيز التعاون مع مختلف شرائح المجتمع في جنوب لبنان.
مواضيع ذات صلة
دوريات مشتركة بين اليونيفيل والجيش لتعزيز الأمن في الجنوب
lebanon 24
18/05/2025 20:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل" تعمق التعاون مع بلديات صور لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان
lebanon 24
18/05/2025 20:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: قواتنا تستطيع التحرك في جنوب لبنان مع الجيش وبدونه (الحدث)
lebanon 24
18/05/2025 20:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: ندعم إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب (الحدث)
lebanon 24
18/05/2025 20:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2025-05-18
12:36 | 2025-05-18
12:34 | 2025-05-18
12:34 | 2025-05-18
12:34 | 2025-05-18
12:33 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24