اليونيفيل: شراكة مستمرة مع الجيش لتعزيز الأمن في الجنوب

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في إطار الاجتماعات المؤسسية مع بلديات ، قام قائد القطاع في اليونيفيل، العميد نيكولا ماندوليسي، بزيارة إلى بلدتي وصريفا، حيث التقى رئيس بلدية أرزون، ، ورئيس بلدية ، الدكتور وديع نجدي. وتندرج هذه الزيارة، الأولى من نوعها، ضمن جهود التعارف وتعزيز التواصل، وقد قوبلت بترحيب وتقدير من الجانبين.أعرب رئيسا البلديتين عن شكرهما للدعم المتواصل الذي تقدّمه قوات اليونيفيل، ولا سيما القطاع الغربي، لما له من دور فعّال في تعزيز الاستقرار ودعم الرفاهية في مجتمعاتهم المحلية. ، شدّد العميد ماندوليسي على أهمية دعم السكان المدنيين، مؤكداً استمرار التعاون مع الجيش في تعزيز الأمن وإعادة بسط سلطة .وفي وقت لاحق ، شارك العميد ماندوليسي في فعاليات "مهرجان الربيع الأول" الذي نظمته في صور. وخلال كلمته أمام الحاضرين، خاطب الشباب قائلاً: "اجعلوا من وطنًا عظيمًا، آمنًا، وحديثًا. أنتم مستقبل ."وشهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات المحلية، بينهم رئيس بلدية صور دبوق، ومدير الجامعة الإسلامية في صور الدكتور . وقد شكل الحدث مناسبة مميزة للتواصل مع ، وجدّد خلالها قائد القطاع الغربي اليونيفيل بدعم الاستقرار وتعزيز التعاون مع مختلف شرائح المجتمع في جنوب لبنان.