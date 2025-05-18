اليونيفيل: شراكة مستمرة مع الجيش لتعزيز الأمن في الجنوب

في إطار الاجتماعات المؤسسية مع بلديات جنوب لبنان
، قام قائد القطاع الغربي
في اليونيفيل، العميد نيكولا ماندوليسي، بزيارة إلى بلدتي أرزون
وصريفا، حيث التقى رئيس بلدية أرزون، السيد حسين الحسيني
، ورئيس بلدية صريفا
، الدكتور وديع نجدي. وتندرج هذه الزيارة، الأولى من نوعها، ضمن جهود التعارف وتعزيز التواصل، وقد قوبلت بترحيب وتقدير من الجانبين.
أعرب رئيسا البلديتين عن شكرهما للدعم المتواصل الذي تقدّمه قوات اليونيفيل، ولا سيما القطاع الغربي، لما له من دور فعّال في تعزيز الاستقرار ودعم الرفاهية في مجتمعاتهم المحلية. من جهته
، شدّد العميد ماندوليسي على أهمية دعم السكان المدنيين، مؤكداً استمرار التعاون مع الجيش في تعزيز الأمن وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب
.
وفي وقت لاحق من اليوم
، شارك العميد ماندوليسي في فعاليات "مهرجان الربيع الأول" الذي نظمته الجامعة الإسلامية
في صور. وخلال كلمته أمام الحاضرين، خاطب الشباب قائلاً: "اجعلوا من هذا البلد
وطنًا عظيمًا، آمنًا، وحديثًا. أنتم مستقبل لبنان
."
وشهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات المحلية، بينهم رئيس بلدية صور السيد حسن
دبوق، ومدير الجامعة الإسلامية في صور الدكتور غسان جابر
. وقد شكل الحدث مناسبة مميزة للتواصل مع المجتمع المحلي
، وجدّد خلالها قائد القطاع الغربي التزام
اليونيفيل بدعم الاستقرار وتعزيز التعاون مع مختلف شرائح المجتمع في جنوب لبنان.