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لبنان

وزير العدل اطلع على سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات وزارة الداخلية

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:03
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زار وزير العدل عادل نصار وزارة الداخلية واجتمع مع الوزير أحمد الحجار واطلع على سير العملية الانتخابية في غرفة العمليات المشتركة.
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وقال نصار في تصريح للصحافيين: "نحن نثني على الجهد الذي بذله وزير الداخلية لإنجاز هذا الاستحقاق والتحضير له بفترة وجيزة، اما بالنسبة الى لجان القيد، فإن المهم ان تكون النتائج صحيحة ويبذل القضاة جهدهم بعدما تكون الانتخابات قد انتهت، فيراجعون ويقومون بالتصحيح بحضور المندوبين، أي أن أهم شيء أن تكون النتائج صحيحة. أما في ما يتعلق بالوقت، فإن وزارة الداخلية تعمل بكل الوسائل لتسريع صدور النتائج.، لكن تبقى الأولوية لدقة النتائج وصحتها وليس للتسرع بها".

أضاف: "العمل الديمقراطي هو عمل في صلب منطق لبنان، والانتخابات هي حق للشعب، والاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية تنفذ بتقنية عالية، وهي إجراءات تهدف الى تأمين سلامة المقترعين والناخبين والموظفين".

الحجار

من جهته لفت الحجار الى "اندفاع المواطنين في فترة ما بعد الظهر للمشاركة في الاقتراع في بيروت"، مؤكدا "اننا قمنا بكل الاجراءات لتسريع عملية إصدار النتائج".

وأكد أن "الملاحقات مستمرة في حق مطلقي النار"، داعيا الى "عدم تكرار ذلك في البقاع وبيروت"، وآمل "أن ننتهي من هذه الظاهرة".

وقال: "الدولة تؤكد اليوم احترام الاستحقاقات الدستورية وحق الشعب اللبناني بالتعبير عن رأيه والعملية تسير بكل ديموقراطية وإن حصلت بعض الإشكالات فالقوى الأمنية كانت حاضرة ولكن الصورة العامة كانت جيدة".

وأكد أن "التوجه الحكومي هو احترام نتائج الانتخابات ولا مجال لمخالفة القانون لا من الحكومة ولا من الداخلية والأمل بأهل بيروت أن يختاروا من يمثلهم بأفضل طريقة".

وتابع: "نسبة الاقتراع مقارنة مع العام 2016 هي نسبة متقاربة لكن نتمنى من الناس أن تشارك بشكل مكثف في الساعات المقبلة، واتخذنا إجراءات للإسراع بعملية الفرز وسيكون لدي اجتماع مع وزير العدل بشأن هذا الموضوع".

ولفت الى أن "العملية الانتخابية انطلقت صباحا وحصلت بعض الإشكالات الأمنية في أماكن عدة ولا شيء يفوق الحد الذي يرافق الانتخابات، ووردت معلومات عن رشاوى تمت متابعتها، وهناك حالة تم ضبطها في المعلّقة وحصل تدخل من شعبة المعلومات وتجمع عدد من الناس وتدخل الجيش وتم استلام الموقوف ويتم التحقيق معه".

 
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