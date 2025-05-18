وزير العدل اطلع على سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات وزارة الداخلية

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زار وزير العدل واجتمع مع الوزير واطلع على سير العملية في المشتركة.وقال في تصريح للصحافيين: "نحن نثني على الجهد الذي بذله لإنجاز هذا الاستحقاق والتحضير له بفترة وجيزة، اما بالنسبة الى لجان القيد، فإن المهم ان تكون النتائج صحيحة ويبذل القضاة جهدهم بعدما تكون الانتخابات قد انتهت، فيراجعون ويقومون بالتصحيح بحضور المندوبين، أي أن أهم شيء أن تكون النتائج صحيحة. أما في ما يتعلق بالوقت، فإن وزارة الداخلية تعمل بكل الوسائل لتسريع صدور النتائج.، لكن تبقى الأولوية لدقة النتائج وصحتها وليس للتسرع بها".أضاف: "العمل هو عمل في صلب منطق ، والانتخابات هي حق للشعب، والاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية تنفذ بتقنية عالية، وهي إجراءات تهدف الى تأمين سلامة المقترعين والناخبين والموظفين".لفت الحجار الى "اندفاع المواطنين في فترة ما بعد الظهر للمشاركة في الاقتراع في "، مؤكدا "اننا قمنا بكل الاجراءات لتسريع عملية إصدار النتائج".وأكد أن "الملاحقات مستمرة في حق مطلقي النار"، داعيا الى "عدم تكرار ذلك في وبيروت"، وآمل "أن ننتهي من هذه الظاهرة".وقال: "الدولة تؤكد اليوم احترام الاستحقاقات الدستورية وحق الشعب اللبناني بالتعبير عن رأيه والعملية تسير بكل ديموقراطية وإن حصلت بعض الإشكالات فالقوى الأمنية كانت حاضرة ولكن الصورة العامة كانت جيدة".وأكد أن "التوجه الحكومي هو احترام نتائج الانتخابات ولا مجال لمخالفة القانون لا من الحكومة ولا من الداخلية والأمل بأهل بيروت أن يختاروا من يمثلهم بأفضل طريقة".وتابع: "نسبة الاقتراع مقارنة مع العام 2016 هي نسبة متقاربة لكن نتمنى من الناس أن تشارك بشكل مكثف في الساعات المقبلة، واتخذنا إجراءات للإسراع بعملية الفرز وسيكون لدي اجتماع مع وزير العدل بشأن هذا الموضوع".ولفت الى أن "العملية الانتخابية انطلقت صباحا وحصلت بعض الإشكالات الأمنية في أماكن عدة ولا شيء يفوق الحد الذي يرافق الانتخابات، ووردت معلومات عن رشاوى تمت متابعتها، وهناك حالة تم ضبطها في المعلّقة وحصل تدخل من وتجمع عدد من الناس وتدخل الجيش وتم استلام الموقوف ويتم التحقيق معه".